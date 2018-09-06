銀行高息優惠吸金 永隆渣打逾兩厘出擊

華僑永亨日前率先加「紅簿仔」活期存款息至0.25厘，尚未調整活期存款息的本地銀行，實際上亦以不同形式的高息優惠爭取存款客戶。除了定存戶口外，有銀行以每月遞增的活期存款息吸引存戶，息率與市場上短期定存利率相若，但須符合每月戶口結餘金額的要求。



本港銀行昨天按兵不動，未有跟隨加活期存款息，但永隆推港元定存優惠反擊，年利率2.3厘，存款期六個月，入場門檻僅一萬元，只限經該行的手機應用程式「永隆銀行一點通」承造。以存10萬元計，六個月後共可賺息1150元。



永隆半年定存2.3厘



若不想鎖死資金，市面上亦有部份活期存款優惠，以渣打香港「高息馬拉松活期存款」的平均利率較高有2.24厘，與市面上的短期定存利率相若。存款期只有三個月，亦要求期內戶口結餘需要維持最少有10萬元或以上的新資金。



該計劃以息率每月遞增作招徠，由10月至12月起，每月年利率介乎1.28厘至3.28厘，平均利率為2.24厘，每月利息自動存入戶口。以最少存入10萬元新資金計，整個存款期，可以賺息約560元。



信銀國際活期存款優惠「月月升息」息率亦是每月遞增，由首月0.45厘，其後每月增加逐步0.05厘，至第12個月增加到一厘，平均利率為0.725厘。入場門檻為3萬元，要每月存入最少5000元。若中途終斷，息率計算將重新由首月的0.45厘起計。



港匯持續弱勢



本港拆息昨日個別發展，短息普遍回落，隔夜拆息跌穿1厘，昨報0.82893厘，較上日跌0.21厘；一個月拆息則連升第六日，報1.68929厘，但升幅較前幾日放緩。港匯昨日最弱見7.8496，距離7.85弱方兌換水平差4點子。



華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，受8月月結資金回流所致，令昨日港元短息普遍出現回落，一個月拆息升幅亦有放緩。她預期，受市場氣氛轉差影響，美團點評的招股反應未必太好，市場不需預留太多資金，料港元拆息未必會再扯緊，甚至有機會「回少少」。



