  • 2018年9月6日 星期四
  • 31º
  • 76%
熱門： 飛燕襲日高鐵郭富城延禧攻略南晶站

日報新聞 > 財經

新城發展銷售勁增1.7倍

2018-09-06 列印
　　多間內房企業昨日公佈八月銷售數據，當中龍頭企業萬科（2202）上月錄得合同銷售額383.4億元（人民幣，下同），按年微升3.5%；涉及合同銷售面積257.4萬平方米，按年倒退6%。今年首八個月，實現累計合同銷售額3881.4億元，涉及銷售面積2599.6萬平方米，分別按年增11%及8.7%。

　　同期內，新城發展（1030）則實現合約銷售額236.8億元，按年大增1.7倍，相應已售面積183.29萬平方米，增幅亦達2.1倍。截至八月底，該公司取得累計合同銷售額1373.4億元，對應銷售面積1104.6萬平方米，分別按年勁增115%及140%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd