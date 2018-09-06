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Z世代成信貸新動力

2018-09-06 列印
　　個人信貸評級機構環聯發表報告，上半年本港消費者信貸市場繼續表現強勁。至第二季末，信用卡帳戶平均應繳款項較上年增長2.9%，至3.9萬元，而信用卡逾期還款率仍維持良好水平，較去年同期下降1個基點，至0.07%。

　　報告指出，年輕消費者仍是推動信貸增長的動力，過去12個月，出生於1946至1964的嬰兒潮世代，其應繳款項按年下跌3.9%。

  出生於1980至1994年的千禧世代則佔現時總信用卡應繳款項的25.8%，過去一年信用卡新增應繳款項有三分之二來自千禧世代。

　　當中更年輕的，出生於1995年或以後的Z世代應繳款項則更增長一倍，於第二季末按年飆至84.7%。

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