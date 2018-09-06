中環IFC外望——Tesla員工爆黑幕 馬桶塞咗旁邊開大

中國成日俾人話，早年靠「血汗工廠」生產平價劣質產品嚟拉動出口經濟。點知原來喺彼岸嘅發達國家美國，當今最受人注目嘅電動車企業特斯拉（Tesla），原來一樣係一間「血汗工廠」。



Tesla近期壞消息連連，之前行政總裁馬斯克信口開河提出私有化計劃，令股價大幅波動。最近，有42個Tesla現任同前任員工，接受外媒Business Insider訪問時，就大爆喺「血汗工廠」嘅非人生活。



訪問中有員工話，因為競爭激烈，Tesla要24小時營運保持競爭力，一位焊接員工就話，每日要工作10至12個鐘，甚至有人返咗工兩個鐘就辭職。亦都有受訪者話，工廠嘅浴室同洗手間等設施經常爆滿，甚至有員工見馬桶塞咗，索性就放張紙巾喺馬桶旁邊「開大」。



Tesla被指管理不善，導致近期股價不斷下挫，已經創三個月新低，睇怕馬斯克要諗諗計，搞番掂間公司先至得，唔係遲早變成「因管理不善而導致股價接連下挫的汽車公司Tesla」。



AlipayHK奧海城首開無人店



AlipayHK宣佈，首間「AlipayHK星爍無人店」在奧海城開幕。該店佔地逾4000方呎，售賣精品及服飾，系統可於結帳區內自動識別所選產品，再利用電子錢包付款。另外，店內亦設有二維碼（QR Code）隧道，用戶可以查看奧海城商戶消費優惠。



此外，由即日起至10月1日，用戶可領取無人店10元電子現金券一張，新用戶則可於推廣期內，領取奧海城迎新優惠等。用戶可用電子錢包掃碼進入無人店，應用科技全自動掃描手上的產品，亦可用智能機械臂即場沖調咖啡。



AlipayHK行政總裁陳婉真表示，無人店的誕生，標誌AlipayHK帶領市民進入全新升級零售體驗時代，這只是AlipayHK推廣「新零售‧新體驗」起步，未來會將更多智慧生活體驗，帶到不同地區。



高瞻