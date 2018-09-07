美團點評今登場招股 最多籌集346億元

本港第二隻「同股不同權」股份美團點評（3690）今天正式登場招股，共發售約4.8億股股份，招股價介乎60至72元，最高集資額345.8億元（見表）。公司B類股份將以每手100股為單位進行買賣，入場費為7272.55元。



聯合創始人、董事長兼首席執行官王興表示，美團點評是服務業的電子商務平台，是「一個平台支撐多個品類」的超級APP，未來將加大在內地餐飲相關業務的投入，短期內不會擴張海外業務，亦不會加大投入新業務網約車。



美團點評在過去三年均錄得虧損，截至今年4月底止四個月的虧損擴大至228億元人民幣，較去年同期大增177.8%。被問及公司預計何時能扭虧為盈，財務總監陳少暉未有正面回應，但表示在過去幾年的高速成長中，公司的財務表現有顯著改善；他說，公司的主體業務—餐飲外賣的變現率持續改善，過去三年分別為1.1%、9%、12.3%，目前該業務已毋須額外投入，對其盈利能力也非常有信心。至於到店、酒店及旅遊分部，受惠於平台的高頻流量，該分部展現出非常好的盈利能力，毛利率也持續提升，去年度達到88.3%。他續稱，公司之所以整體未有達到盈利，是因為新業務的投入，未來美團點評將圍繞「吃」這個產業的上下游進行投入，包括餐飲後端的信息化建設和食材供應鏈建設。



不擴張新業務網約車



不過，根據招股書，美團點評將不會再向其中一項新業務網約車加大投入。該公司聯合創始人兼高級副總裁王慧文指出，公司在同一時間有多個試點業務，並會評估每個業務的發展機會、與公司戰略的協同效應、投入產出比率等；公司認為，當前加大資源投入在餐飲相關領域，包括商家管理系統及食材供應鏈管理，會有更好的投入產出比率，及帶來更好的戰略協同效應。



美團點評在今年4月收購了共享單車平台摩拜，惟摩拜自成立以來一直產生虧損，公司更預期其在2018及2019年度仍會繼續錄得較大虧損。