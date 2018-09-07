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碧桂園首八月賣樓增38%

2018-09-07 列印
  碧桂園(2007)公佈，今年首八個月，集團連同其合營及聯營公司，共同實現合同銷售金額約3788.4億元（人民幣、下同），按年增長38.05%；涉及相關銷售建築面積約4019萬平方米，按年增長26.62%。單計8月，該集團錄得銷售建築面積346萬平米，對應合同銷售額為313.3億元，較7月銷售業績336.9億元微跌7%。回顧上半年，1至6月碧桂園分別錄得銷售額691億元、546億元、641億元、695億元、772億元和778億元，即8月銷售業績為今年截至目前最低。

  派發8月業績的還有中國海外發展（688），期內實現合約銷售金額261.56億港元，按年增39.36%；涉及已售樓面面積126.62萬平方米，按年升7.1%。累計前八個月，實現合約物業銷售約2000.5億港元，升22.76%，已售樓面面積1092.78萬平方米，升8.9%。
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