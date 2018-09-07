  • 2018年9月7日 星期五
  • 29º
  • 80%
熱門： 北海道地震網騙鍾嘉欣合謀定價高鐵

日報新聞 > 財經

中信電訊覓收購攻零售

2018-09-07 列印
  中信國際電訊（1883）擁有香港的虛擬網絡營運商（MVNO）牌照，但目前只是經營B2B商業層面的業務，該公司主席辛悅江表示，集團有意以收購方式涉足零售業務，不過暫時未物色到合適的目標公司。

  集團行政總裁林振輝補充，若未來做B2C零售業務，傾向以併購方式去拓展，因為做B2C需要投入不少資源做推廣、吸引客戶等，而且要經過多年才有盈利，自行發展會較慢。對於旗下澳門電訊的定位，是以澳門為基礎，向內地及海外延伸，將逐步走出去。澳門電訊亦會積極發展智慧城市業務，本月中下旬會公佈在澳門進行5G營運測試。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd