內地或向遊戲徵稅 騰訊市值跌破三萬億

消息拖累騰訊（700）股價下挫，昨日低見312元，創去年8月中以來的新低，收市仍跌3.14%，報314.6元，市值跌破3萬億元，至29956.94億元。
內地新遊戲審批已暫緩多月，上月內地推新政策將調控網絡遊戲總數及新遊戲推出數量，並限制未成年人打機時間，均令遊戲股受壓。騰訊作為龍頭企業，亦不能獨善其身，近期股價反覆向下。
向《王者榮耀》新戶行實名制
《2018年1-6月中國遊戲產業報告》提到，今年上半年中國遊戲市場實際銷售收入為1050億元人民幣，增5.2%，惟增幅是自2008年以來最低，10年來首次錄得單位數字，反映遊戲市場發展減慢。
面對遊戲市場監管趨嚴，騰訊昨日公佈，旗下遊戲《王者榮耀》新用戶首次進入遊戲時，「會啟動最嚴格的實名策略，接入公安權威數據平台進行校驗」，以精準判斷帳號註冊者是否未成年人，決定是否將此帳號納入健康系統的防沉迷體系中。新政策會在9月15日）前後啟動，9月內會完成全部新用戶的校驗。
騰訊又表示，《王者榮耀》率先接入公安權威數據平台，是中國遊戲行業，以至整個互聯網文娛行業的重要嘗試。而繼《王者榮耀》之後，旗下其他遊戲都會逐步接入公安權威數據平台，落實最嚴格的實名策略，同時研究及測試保護未成年人的各種新技術。