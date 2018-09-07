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中證監擬簡化回購股份程序

2018-09-07 列印
　　中國證監會聯手財政部、人民銀行、國資委、銀保監會等部委，提出完善上市公司股份回購制度修法建議。包括增加股份回購的情形，完善、簡化實施股份回購的決策程序，倡導建立庫存股制度。

　　業內人士認為，鼓勵上市公司回購的措施，可能產生維穩的心理作用。股市持續疲弱，類似的信心「喊話」，能起的效果極為有限。

　　中證監表示，現行《公司法》規定的股份回購適用範圍較窄，決策程序不夠簡便，缺乏庫存股制度，公司回購股份的積極性不高，股份回購制度應有的功能未能充分發揮。
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