FPS支付系統月底啟用 滙豐PayMe暫未參與

快速支付系統 (Faster Payment System，FPS)即將於9月17日面世，9月30日正式啟用。不過，據悉，滙豐旗下擁有逾100萬活躍用戶的PayMe暫時仍未參與該系統，換言之，PayMe或無法趕及在本月與同業齊推全天候的即時轉帳及支付服務。市場人士透露，屬儲值支付工具營運商(SVF)的PayMe暫未參與快速支付系統，或因PayMe可綁定不同銀行的信用卡來增值，以作P2P(個人對個人)及P2M(個人對商戶)支付之用，而PayMe用戶又可將款項從錢包轉存到滙豐、恒生及其他任何銀行的戶口中，所以基本上已可發揮跨銀行轉帳的功能已極具優勢。FPS的香港銀行同業結算公司會向其每筆即時支付交易收取費用，令整體成本較目前安排為高，以致有不想參與的念頭。



