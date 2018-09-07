中環IFC外望——富豪消費縮？ 遊艇飛機勁跌價

喺貿易戰陰霾下，內地今年經濟前景都幾唔明朗，連帶一啲富豪級嘅消費品，價格都有下調壓力。經常發表富豪榜嘅胡潤研究院，噚日就發表一項名為「2018富豪消費價格指數」嘅調查，發現整體富豪消費品加價4.1%，高過內地嘅整體消費物價增幅。不過，單計豪宅、遊艇同埋私人飛機，價格就有所下跌。



內地調控樓市，舊年價格暴漲16.6%嘅豪宅，今年只係升3.4%。至於遊艇同私人飛機，舊年價格有4.4%升幅，但係今年就回落5.9%。部份私人飛機型號更加勁跌12.9%，但跌咗價仍然郁啲要幾億先有交易。



不過，內地高檔煙酒茶，價格升幅就有成一成二，是過去10年以來最大升幅，主要係受30年茅台價格大升超過四成帶動。至於外遊消費都升咗8.5%。



換言之，食得落肚嘅煙酒茶，或者即時享受嘅外遊服務，因為需求大所以貴咗，至於屬於固定資產嘅遊艇同私人飛機就需求大減，令到價格下跌，似乎富豪對於短期享受都比較肯使錢喎。



富衛明年首季推即時批單



富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，公司大量投資於資訊科技上，以簡化核保流程，做到秒批出單，冀明年首季推出此項服務，屆時超過九成保險產品，不論經網上或保險代理申請，都可做到即時批核出單。目前客戶購買保險，在已交保費情況下計，一般需時兩至三日才可出單。



面對網上保險公司競爭，柳志堅指，富衛已將數碼部份成立獨立公司，強化內部功能，同時借助新加坡數碼團隊經驗，加強其數碼渠道。



另一方面，富衛計劃大增保險代理數目。新加盟富衛約四個月的香港及澳門首席營運總監王君傑指，現時該公司保險代理人數超過2400名，目標在三至五年內，將代理人數翻一番，甚至翻兩番。



高瞻