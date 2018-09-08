﻿港股熊蹤現 全周跌915點

市場觀望中美貿易談判進展，市場氣氛不明朗，恒指低開後曾上漲至27196點，惟升勢不保，順勢急瀉至26669點。其後，據報內地社保基金擬加大入市抄底力度，推動滬深股市上揚，刺激港股中尾段跌幅收窄，表現好淡爭持，收報26973點，微降1點，成交金額1105億元；國指收報10559點，跌19點。全周恒指累跌915點；國指累跌316點。
東亞招商局攞尾彩
下周一起恒指成份股將會變動，即將被剔出的恒指成份股的東亞銀行表現突出，昨日升3.74%，收報29.15元；同樣被踢出藍籌的招商局港口，則上揚4.95%，收報15.26元，為昨日表現最佳藍籌股，兩者同為支撐恒指收窄跌幅功臣。騰訊創一年低位後反彈，低見309.6元，收彈0.7%，報316.8元。
相反，取代東亞銀行、招商局港口成為藍籌新貴的兩隻股份昨日均告下挫，申洲國際（2313）跌1.22%，收報96.95元；中生製藥（1177）跌2.12%，收報9.24元。
騰訊反彈0.7%
對於後市看法，中國金洋資產管理董事總經理郭家耀表示，近期跌勢加劇，預期A股及港股反彈力度有限，相信港股將反覆向下，恒指料下試26200點關口，上升阻力則為28000點。
郭家耀預期，本周初會出現技術性反彈，持續反彈則需要市場進一步消化貿易戰消息才會出現。郭家耀認為，鑑於近日港股已被大幅拋售，市況未如理想，他建議投資者先提高手持現金比率，不要胡亂「博反彈」，以及少接觸衍生工具為妙。