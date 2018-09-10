不排除在港三地上市 和黃醫藥新藥 冀年底內地推

港交所（388）今年初引入創新生物科技企業來港上市，近期已有多隻生科企陸續掛牌，但原來本港首富「誠哥」李嘉誠早已涉獵生科經濟，於2000年成立和黃中國醫藥，經過十八年默默耕耘，上周獲得首隻內地自行研發的治療直腸腫瘤藥物新藥批准。其行政總裁賀雋（Christian Hogg）接受《星島日報》訪問指，新藥可望於今年底前在內地銷售，並不排除在港作三地上市的可能性。



和黃中國醫藥早於2006年赴倫敦上市，去年在納斯達克雙重上市，集資超過三億美元（約23.5億港元）。



賀雋直言，「三地上市這個做法，不太聰明」，但十分支持早期生科公司來港上市，料本地生科市場及投資者需要時間了解行業。賀雋強調會密切留意市場發展，公司一直駐足本土，故「永遠不說不」。



已於倫敦紐約上市



和黃中國醫藥首隻新藥Fruquintinib，2007年由上海的研發團隊發現。2013年引入美國跨國藥廠禮來參與投資，並協議共同開發和商業化。禮來承諾向和黃中國醫藥，支付總共8650萬美元（約6.8億港元）的階段性付款。公司已獲得三個階段款項，首期650萬美元（約5101萬港元）、後續開發2370萬美元（約1.86億港元）及註冊1360萬美元（約1.07億港元），佔整體付款約50%。



賀雋指，若今年內未能開始銷售，自己都要跳入維港，目前仍需與多方面洽商，禮來有權定價，希望此藥能被列入內地社保藥物名單之中，如是售價便不能太高，未來將就定價與內地監管機構商討。分帳安排上，若Fruquintinib在中國成功上市銷售，和黃中國醫藥可獲得銷售額的15%至20%，作為專利費佣金。



禮來同時擁有一項Fruquintinib於中國以外的全球銷售的行使權，該行使權將於2019年初屆滿。賀雋坦言，不希望對方行使，因現時藥物已成功研發，風險降低，公司資金亦較禮來投資之前充裕，規模擴大，故期望可取回行使權，自行負責全球銷售，或尋覓更好的投資者。



望取回全球銷售權



和黃中國醫藥在倫敦掛牌股份市值37億美元（約290.4億港元），上周五收市每股報43英鎊（約436港元）。



Fruquintinib的中國及美國銷售專利權，有效期至2028年，歐洲專利權至2029年，和黃中國醫藥正申請將專利權延期。



