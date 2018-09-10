港股從高位挫兩成 短期或有技術反彈

港股反覆向下，現時較年初高位33484點下跌兩成，上周五恒指再創出26669點的逾一年低位，惟尾市跌幅收窄，收市微跌1點。有分析相信，港股短線會出現技術反彈，惟反彈力度有限，下跌趨勢格局未變，想入市的投資者宜先行觀望。



港股上周五靠穩，但美國總統特朗普揚言對所有由中國進口的貨品加徵關稅，拖累美股三大指數向下。港股美國預託證券（ADR）上周五收報26823點，料恒指今日低開150點或0.56%。



恒指ADR收跌150點



光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，上周大市向下主要是現有消息惡化，如內地手遊消息、新興市場危機有擴大跡象及貿易戰升級，若沒有新的負面消息，料恒指可反彈至27600點。由於目前市況弱勢，港股一浪低於一浪，相信「大市未跌定」，建議持貨多的投資者，宜趁反彈減持，一般投資者若自問「身手好」，可買入能源及基建股小注博反彈，否則暫時勿沾手。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，目前不明朗因素眾多，美國對中國貨品徵稅範圍或再擴大，加上新興市場的情況，令市場擔心經濟受影響及企業盈利受損。短線港股或有技術反彈，但相信幅度不大，一旦外圍有風吹草動，或拖累港股見26500點，散戶持有優質藍籌股，亦應考慮趁反彈減持，想入市的則要先觀望。



恒指成份股變動今日生效，申洲國際（2313）及中生製藥（1177）正式「染藍」，東亞銀行（023）及招商局港口（144）則被剔出。



申洲中生製藥染藍



本周外圍亦有多項經濟數據，周一歐盟與美國貿易代表在布魯塞爾召開會議，尋求歐美降低商業壁壘。周二俄羅斯總統普京與中國主席習近平在俄會晤。周三美國蘋果公司推出最新的手機型號，成為電訊業焦點。



