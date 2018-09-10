拆息上揚樓按成本升 華僑永亨削按揭優惠

上周突然帶頭加紅簿仔儲蓄存款利率的華僑永亨削減按揭優惠，繼最先上調H按（拆息按揭）鎖息上限後，又停推存款掛鈎按揭計劃，兼取消按揭現金回贈，似暫時退出按揭戰場。



市場人士認為，華僑永亨此舉正反映港元拆息逐步上揚，造成很大的資金成本壓力，相信這只是個別銀行決定，料其他銀行暫無意跟隨。有見資金成本上漲，細銀行近期在審批按揭上已較之前嚴謹。



細銀行資金壓力大



華僑永亨接受查詢時表示，該行不時按市場情況檢討按揭計劃，是次改動乃因應平衡成本考慮及審慎風險管理而作出調整。



另一邊廂，其他銀行尤其資金成本較低的大銀行，「以本傷人」提供的現金回贈愈來愈高，可達1.9%至1.95%，消息指，滙豐視乎個別客戶情況給予的現金回贈更可高達2%。各銀行在金管局施壓下將按息上調，市傳中銀香港（2388）的H按鎖息上限枱底價可低至2.25厘，並非上月公佈經調整的2.35厘。



市場人士認為，華僑永亨此舉變相趕客，估計與先前承做大量低息定息按揭，耗用不少資金有關，加上資金成本隨著港元拆息上揚而漸重，以至暫停按揭優惠，相信也是該行最近率先上調儲蓄存款息率0.25厘，來搶CASA（活期存款及儲蓄存款）的原因之一。



另有市場人士指，華僑永亨基於資金成本調整按揭條款早有前科，是最早上調H按的鎖息上限，惟料其他中小型銀行不會跟隨取消現金回贈，因為中小型銀行還需部署吸納明年的按揭生意。不過，有指華僑永亨對於個別優質客或過千萬元的按揭貸款仍會給予現金回贈，但回贈或少於1%。



星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，個別銀行可能因應自身業務策略而未必再提供具競爭力的按揭優惠，但整體按揭市場競爭依然激烈，多間銀行仍在積極搶客。



