市場簡訊

—五龍電動車（729）向金正源聯合投資配售70億股，集資6.3億元。每股作價0.09元，較上周五收市價折讓5.26%。配售股份佔已發行股本約29.9%，及經配發及發行認購股份擴大後股本約23.02%。集資用作電動車業務的發展、償還部份債務和作為一般營運資金。







—內地媒體報道，華為每年將銷售收入10至15%用於研發投入，過去10年累計超過3000億港元，未來每年將投入150億至200億美元的研發費用。







—紫金礦業（2899）董事長陳景河表示，紫金未來在增加儲備方面，新一輪發展還是海外為主。公司有兩個方向，一個是直接併購成熟的項目，比如在產的項目，這是增長最快的方法。另一方面是加強已經併購項目的一些地質勘探工作。紫金在已經收購礦山裏的補充勘探成果非常顯著，目前已有的資源儲量中，60%是收購後再進行進一步勘探以後所取得的。







—外電報道，海航集團旗下資訊技術公司HNA EcoTech的1.056億美元（約8.24億港元）債券，贖回時間將再推遲八周。新加坡交易所文件顯示，該債券將於11月6日以本金金額的104%進行贖回，而不是之前的9月11日。







—亞美能源（2686）管理層大換班，李京不再出任首席執行官及總裁，董樹星不再出任首席運營官，林揚不再出任首席法務官及公司秘書，惟仍留任公司僱員。執行董事嚴丹華獲委任為總裁；執行董事張艦兵獲委任為副總裁；衛江濤獲委任為副總裁及財務總監；趙明璟獲委任為秘書及授權代表。







—星光文化（1159）早前公佈，股份押記項下的股份承押人中泰金融與潛在買方訂立意向書，擬間接轉讓公司54.8%股權，若轉讓未有在9月7日或之前完成，中泰金融需向潛在買方退還2000萬元誠意金。星光文化最新公告指，9月7日接獲中泰金融知會，退款條文作出修訂，有關日期已修訂為9月14日，轉讓討論仍在進行中。







—海昌海洋公園（2255）公佈，旗下全資附屬青島海洋公園作為賣方，於昨日向買方鑫沅資產管理出售海洋公園相關資產，即自2018年9月至2023年8月，支持買方發行資產支持證券相關的青島主題公園門票，總代價為10億元（人民幣，下同），部份代價將用作償還青島海洋公園指定的貸款，餘下款項則撥歸青島海洋公園。







—浙江建築承包商巨匠建設（1459）未來將推進「走出去」、「大客戶」及「優質業務」三大戰略。董事長呂耀能表示，正推進與大型企業合作，積極拓展省外市場，若有好的機遇，亦不排除進行境外投資。呂耀能表示，公司將根據市場需求，不排除年底派息的考慮。