明年九月交棒張勇 馬雲將卸任阿里主席

電商巨擘阿里巴巴集團主席馬雲於昨日「牛一」之日宣佈將功成身退，於明年9月10日、阿里巴巴20周年及其踏入55歲之時，交棒予現任首席執行官張勇，而他就回歸教育。馬雲在公開信中稱，交棒是深思熟慮及認真準備了十年的計劃，是「現在最應該做的最正確決定」，又指「阿里從來不止屬於馬雲，但馬雲會永遠屬於阿里」。



以主席身份領導阿里巴巴的日子進入倒數，不過馬雲仍會留任董事會成員至2020年股東大會召開前，並且會繼續擔任阿里巴巴合夥的長期合夥人及合夥委員會成員。



以馬雲為首的18人在1999年創立阿里巴巴，馬雲在公開信中提到，當時希望公司能夠持續發展一百○二年，但持久發展需要靠治理制度、文化體系及人才梯隊，而不是靠幾個創始人。「從能力、精力和體力的角度，任何人都不可能永遠擔任公司的CEO和董事長工作。」



留任董事會至2020年



為了企業傳承發展，集團過去積極建立自身一套制度、文化及接班人體系，主席傳承標誌着集團完成了由依靠個人特質，變成依靠組織機制及人才文化的企業制度升級。



馬雲又表示，退任主席是為公司的未來及自己負責，「應該讓公司裏更年輕、更有能力和才華的人來擔任領導工作」。集團初心及使命是幫助全世界的中小企業、年輕人及婦女發展，未來需要更多馬雲及數代阿里人為此奮鬥。



至於他個人未來的去向，他指自己還有很多美好的夢想，「我想回歸教育，做我熱愛的事情會讓我無比興奮和幸福」，而世界很大，想趁仍年輕的時候試更多的事。



阿里巴巴官方微博昨日上載「馬雲的信」時，帖文寫着「恭喜馬老師，教師節快樂：）」，並配上馬雲以往出席馬雲鄉村教師獎「重回課堂」活動時的相片，馬雲站在講台上，背景是寫有「重回課堂」四字的黑板。事實上，馬雲1988年畢業於杭州師範學院後，曾任大學英語老師，1995年為創業而辭去教師工作，他過去亦曾透露希望重拾教鞭。



另外，微博上馬雲的新卡片亦寫着「馬雲老師」，而十一個頭銜之中，再沒有「董事局主席」蹤影，卻出現「中國浙江杭州佬」一項，據指是因為他時常自稱「杭州佬」。



馬雲近年積極參與公益、教育及環保的工作，他早前亦曾表示，希望追隨比爾蓋茲的腳步，放更多時間及金錢在慈善工作。新卡片名銜除了有「阿里巴巴001號員工」及「阿里巴巴合夥人」，還包括「阿里巴巴一號公益志願者」、「馬雲公益基金會創始人」，以及在大自然保護組織及聯合國中擔任的一些職務。



