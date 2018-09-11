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貿戰陰霾下 美股跌59點

2018-09-11 列印
　　美股無視中美貿易戰陰霾，杜指早段升80點，在26000點徘徊，納指升9點，報7912點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25857點，跌59點；納斯達克指數收報7924點，升21點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見67.35港元，較香港收市價升1.00港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見307.78港元，較香港收市價跌5.82港元。

　　中美貿易戰第二輪制裁隨時開打，加上美匯強勢未變，新興市場貨幣受壓續弱，印度盧比再創歷史新低，印度盧比報每美元兌72.445盧比，跌約1%。

　　受惠世界盃和天氣回暖，英國7月份國內消費上升，零售業表現良好，7月份服務業產出按月增長0.3%，按年則增長1.5%。

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