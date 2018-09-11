﻿創新股入場費新高 海底撈每手17979元

港股持續回吐，但新股海底撈（6862）以「歷史新高」的新股入場費17979元招股，投資者普遍認為估值太高，市盈率逾30倍「太貴」，但亦有投資者指，海底撈今次發行股份的比例較一般小，認為「有得炒」。



內地火鍋連鎖店海底撈明日起招股，據昨日投資者推介會的銷售文件顯示，是次共發行4.245億股，其中9%公開發售，招股價介乎14.8至17.8元，集資最多75.57億元，每手1000股，入場費為17979萬元。以有作公開招股為計，海底撈將取代於8月上市的歌禮（1672）的16161萬元入場費，成為本港史上每手股價最貴的新股。



美團次日孖展仍未足額



投資者推介會有約200至300人出席。證券分析員麥先生指，海底撈的預測市盈率30多倍，對於經濟周期正轉向下，估值太高。持有資產管理牌的萬隆證劵董事總經理喻皓峰出席推介會後表示，即使在經濟下行周期，消費者依然會在飲食上消費，而海底撈的價錢大眾化，認為業務不會受經濟轉向所影響。另有投資者稱，由於是次發行股份佔擴大後的股份只有8.01%，較一般的15%少，在貨源較少的情況下，故願意認購。



昨日踏入第二天招股的美團（3690），綜合市場統13家證券行的統計，共借出孖展額逾11億元，以公開招股集資17.29億元計，佔認購額64%，仍未足額。



另外，市傳華興資本（1911）將於本周五（14日）起招股。華興資本截至今年上半年錄得經盈利潤2030萬美元，去年同期則錄得經營虧損310萬美元。澳門建築承包商奧邦建築（1615）昨日首掛，收報0.63元，較上市價0.67元低5.97%，一手5000股，帳面蝕200元。



主要經營預付產品（即SIM卡及增值券）的批發及零售業務的港亞控股（1723）今日起招股，招股價1至1.3元，每手2000股，入場費2626.2元，集資最多約1.3億元，9月底主板掛牌。