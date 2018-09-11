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﻿和電行使頻譜優先權

2018-09-11 列印
　　和電香港（215）公佈，旗下和記電話行使通訊局賦予的優先權，以獲重新指配優先權頻譜，並可於本港提供流動電訊服務，由2021年起計，為期15年。根據通訊局對優先權頻譜使用費的定價，每1000赫優先權頻譜最多需付7萬元，故和記電話需要向通訊局支付最高14億元；而實際頻譜使用費視乎拍賣餘下頻譜結果而定，預期拍賣在今年年底進行。

　　提供公共流動電訊服務的900兆赫及1800兆赫頻帶內的頻譜的現有指配，分別於2020年11月20日及2021年9月29日屆滿，其後通訊局會採用行政指配兼市場主導的混合模式，重新指配有關頻譜。
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