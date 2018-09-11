  • 2018年9月11日 星期二
  • 26º
  • 71%
熱門： 陳展鵬山竹高鐵天文台馬雲

日報新聞 > 財經

﻿騰訊四年來首次出手回購

2018-09-11 列印
　　騰訊（700）股價跌勢停不了，該公司終出手回購股份「救亡」，亦是4年來首次回購股份，上周五斥資逾707萬元，以每股作價310.80元至311.60元， 回購2.27萬股，佔成交0.06%，其股價昨日雖曾反彈逾1.6%，惟回購力度不足，最終亦報跌收場，收報313.6元，跌1%。

　　騰訊昨日早市受回購消息刺激，股價最高曾反彈1.6%，高見322元，惟及後受到旗下遊戲「天天德州」退市消息拖累，騰訊反彈力度如泥牛入海，最終亦要報跌收場，收跌1%，報313.6元。至於上周五騰訊股價更創52周新低， 曾見309.6元。事實上，騰訊股價由年初至今已累跌近23%。

　　騰訊旗下棋牌類遊戲《天天德州》昨宣佈退市，《天天德州》發公告指，即日起停止充值和賽事服務。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd