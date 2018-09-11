﻿特朗普促蘋果回美設廠 手機設備股全線告跌

美國總統特朗普促請蘋果將生產線撤華返回美國，並揚言可能大幅增加中國產品的關稅，其驚嚇的言論，加劇市場對國際貿易、經濟形勢惡化的憂慮，港股不能倖免無條件反彈，並延續上周跌勢，昨日再挫360點，收報26613點。



特朗普促請蘋果將生產線撤回美國，加上若美國對中國商品加徵關稅，蘋果公司已表明，或導致部份暢銷產品價格上升，手機設備股首當其衝受到拖累，舜宇光學（2382）和瑞聲科技（2018）分別跌4.3%、3.6%，高偉電子（1415）更挫5.4%。



另一方面，除手機設備股受特朗普言論拖累外，部份藍籌股更創52周新低。港股連跌四日，累跌逾千三點，恒指由高位計，更累跌逾20%，技術上已踏入熊市；分析認為，在資金持續流出本港之下，恒指會一浪低於一浪，不斷尋底。



恒指昨日低開51點後沽壓再增，指數進一步下滑，中尾段受A股拖累跌幅擴大影響，恒指低見26453點，跌520點，臨近收市跌幅才略為收窄，但收市仍挫360點，收報26613點，創14個月新低，四個交易日累瀉1359點，成交金額929億元；至於國指則收報10433點，瀉125點。A股方面，滬深兩指同樣受到蘋果概念股跌幅拖累，滬指失守2700點關口，收報2669點，跌1.2%；深證成指則收報8158點，跌近2%。



藍籌紛創低 手機股領跌



股市連跌4個交易日，多隻藍籌股均創52周新低，當中不缺重磅藍籌股，滙控（005）昨最低曾見66.1元，收報66.35元創52周新低，跌1.3%；此外，銀娛（027）和碧佳園（2007）昨日股價亦同創52周新低水平，同挫1.9%，分別收報51元10.6元。與此同時，買入追蹤恒指的盈富基金（2800）同樣創52周新低，收報27.55元，跌0.9%。