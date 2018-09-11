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﻿鴻福堂推人臉識別智能售賣機

2018-09-11 列印
　　鴻福堂（1446）未來將推動網上銷售及智能機械人等應用科技的發展。總經理兼執行董事司徒永富昨表示，現時已推出10部具有人臉識別功能的「鴻家 HUNG+」智能售賣機，分別坐落在港鐵總部、寫字樓大堂以及各大商場內。自動售賣機配備人臉識別功能，可結恰當日天氣，為不同客人推薦不同產品。司徒永富表示，智能售賣機的後台數據處理，投入研發費用達六位數字，即平均每台投資為五位數字，公司亦有計劃開設無人店，希望年內可以推出。
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