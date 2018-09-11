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﻿滙豐首創「可持續發展商業貸款」

2018-09-11 列印
　　回應去年尾滙控（005）曾承諾於2025年底前提供1000億美元可持續發展融資和投資，旗下滙豐香港推出全港首創的「可持續發展商業貸款」，將企業減少碳排放量與現金回贈掛鈎，減排量愈多，現金回贈愈多，而現金回贈的每年上限為貸款餘額的0.1%或20萬元，以較低者為準。

　　滙豐昨日宣佈，推出的「可持續發展商業貸款」，會按照企業減少碳排放量，提供現金回贈，香港為其亞太區首個推出該項貸款的地方。滙豐香港工商金融客戶只要購置設備或作資本投資，能助全球邁向低碳經濟轉型，便符合資格申請「可持續發展商業貸款」。貸款期最短半年，最長5年；貸款額不設上限，最低為100萬元。而每家申請貸款的企業享有的現金回贈每年上限為貸款餘額的0.1%或20萬元，如要首年取足20萬元的現金回贈，貸款額需高達2億元。
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