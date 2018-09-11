﻿傳中資行夾息 人民幣離岸跌穿6.87

人民幣偏軟，在岸價（CNY）收報6.8655兌1美元，下跌276點子；離岸價（CNH）則跌穿6.87水平。市傳中資行續為打手在離岸市場夾息，令離岸人民幣流動性偏緊，CNH拆息進一步上升，1周至1個月拆息迫近5厘。金管局提供的人民幣流動資金安排中的100億元人民幣日間回購協議，昨日動用了67.8億元。



港匯曾觸7.85弱方保證



此外，港匯續軟，早段曾觸及7.85弱方兌換保證價，其後持續迫近該水平，晚上10時報7.8498兌1美元。



根據財資市場公會的資料顯示，昨日CNH拆息再全線上升，隔夜息升69點子，報3.82厘；1周至1個月拆息升上至逾4.9厘；2個月至1年期拆息則升至逾4.6厘。



交易員指出，人民幣在岸及離岸拆息偏高，因人行暫停逆回購及中期借貸便利（MLF）未有出現超額，反映人行再放鬆流動性的空間不大，令拆息難下。



離岸市場不排除有中資銀行刻意不拆出資金，以致離岸流動性較緊。另有交易員稱，離岸人民流動性趨緊，拆息上升，將加重沽空人民幣的成本，這也導致市場對人民幣流動性的需求更為急切。



由於離岸市場水緊，昨金管局的100億元人民幣日間回購協議的額度，動用了67.8億元。同時，金管局指定的一級流動性提供行，也提供了60億元的人民幣流動性。



華僑永亨銀行經濟師李若凡料，CNH拆息將持續高企，因人行不願見處於弱勢的人民幣太弱，在維穩前提下，不會讓市場預期人民幣利率會有明顯的下跌空間，故相信短期人民幣可守著6.9水平。人民幣中間價昨報6.8389，下跌177點子。



離岸價早段雖曾高見6.8540，升151點子，但其後曾低見6.8767，截至晚上10時報6.8667，升24點子。