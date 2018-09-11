﻿中環IFC外望——銀聯推中港澳跨境雲閃付

銀聯國際昨日推出跨境二維碼支付工具「雲閃付」APP。銀聯國際首席執行官蔡劍波指出，「雲閃付」是現時唯一的跨境支付APP，首階段合作機構包括中銀香港（2388）、交通銀行香港、喬達國際、中國銀行澳門分行等六間港澳金融機構，預計今年內可進一步覆蓋港澳地區的大部份銀行。



銀聯國際表示，即日起，港澳居民可在APP Store和Google Play下載「雲閃付」APP。用戶無需再開通其他支付類APP帳戶，只需利用個人電話號碼註冊「雲閃付」帳戶，同時綁定本地銀聯信用卡、借記卡或預付費卡，即可在內地、港澳甚至海外，於所有支持銀聯掃碼的店舖內消費。



「雲閃付」適用於零售支付、交通、旅行住宿、繳納帳單等多種消費場景，自去年在內地市場推出，現時已積累用戶達9000萬個，僅在深廣兩地就有近40萬家商戶對接其二維碼支付功能。港澳地區數千家店舖已經支持銀聯掃碼支付，包括食肆、藥舖及書店等。另有約兩百部可受理銀聯二維碼的自助販賣機，即將於本港推出，年內亦有逾萬家商戶開通銀聯二維碼支付。



碧桂園夥順德政府拓機器人谷



碧桂園（2007）公佈，旗下廣東博智林機器人與佛山市順德區政府簽約，打造10平方公里機器人谷。碧桂園副總裁兼博智林機器人總裁沈崗指出，根據規劃，未來博智林機器人將通過研發生產及合作共創的方式搭建核心技術、網絡平台等業務體系，產品涉及建築、裝修、機器人餐廳、智慧家居、現代農業、醫療、智能製造、倉儲物流等應用領域。



機器人谷項目分五大組，分別為以機器人龍頭企業總部為核心的總部基地組、機器人全產業鏈生產基地的智能製造組、依託知名科學家研究實驗室和人才培訓基地的機器人學院及科研院校組、搭建機器人產業公共服務平台的機器人科研服務支撐平台組，以及提供機器人眾創空間、助力中小企業發展的李澤湘-博智林機器人創業園區。



此外，博智林機器人還同香港科技大學、浙江大學、中國科技大學等九間知名院校在人工智能、智能製造、機器人核心零部件研發等方面達成戰略合作，並與八間企業簽署了收併購合作協議。



高瞻