﻿港滬股市同創新低 濠賭股捱沽 單日蒸發322億

中美貿易戰無改善，美國總統特朗普據報考慮就中國侵犯少數民族人權為由，向中國高層官員及企業實施制裁，令中美緊張關係或再惡化，內地增長放緩憂慮升溫，滬指收市創逾兩年半新低，港股反覆向下跌190點，再創14個月低，收報26422點。



中國增長放緩勢影響內地豪賭客，打擊澳門博彩收益，大行德銀再踩多一腳看淡賭股，預料明年澳門賭收增長放緩至4%，及下調多隻賭股評級，累濠賭股價大挫。美高梅中國（2282）挫7.42%收報11.98元；銀娛（027）挫5.69%收報48.1元，創52周新低，是表現最曳藍籌股。賭股板塊單日市值蒸發322億元。



貿戰再升溫 藍籌偏弱



德銀表示，澳門處於業績下調周期的初期，看淡整個澳門博彩業明年增長前景，擔憂銀娛和澳博第三季度的貴賓廳佔比下滑，還將澳門2019年博彩總收入增長率預期，由11%大幅下調至4%，代表行業EBITDA增長率僅為5%，遠低於市場普遍預期的13%。該行認為現時賭股的下行周期類似2011年底至2012年中的情況，當時博彩總收入增長率由按年增長20%，大幅減速至6%。



中美關係再趨緊張，市場充斥著濃烈的避險悲觀氣氛，中港股市延續跌勢，滬綜指收報2664點，是2016年1月擬推行「熔斷機制」（大跌市暫停交易機制）令股市大跌以來最的低點。恒指尾段沽盤急劇增加，再創14個月低，收挫190點報26422點，五日累瀉1550點，成交金額845億元。



建材推新政 水泥股受壓



藍籌股普遍走弱，騰訊（700）再回購，兩日合共回購14.67萬股，涉資4618萬元，但未能止瀉，有傳旗下有3款遊戲退市，消息成困擾股價的最大因素，令股價再創逾一年低，低見307.2元，收跌1.79%報308元。



國家發改委據報將到相關協會，對砂石、水泥、混凝土等建材價格形勢進行調研，有針對性地加強市場調節監管。水泥股沽壓沉重，海螺水泥（914）挫3.91%收報41.75元；馬鋼（323）收瀉13.59%報3.56元；鞍鋼（347）挫9.34%報收6.5元。



民眾證券董事總經理郭思治表示，昨日早段市況一度反彈，但大部分投資者都處於避險心態，投資氣氛謹慎，所以反彈力度有限，指數繼而尋底，當中重磅股騰訊表現每況愈下，不斷下試低位。郭思治續指，大市氣候表現足以影響企業於今年第三、四季以及明年上半年之業績和公司盈利，並建議投資者應靜觀其變，策略以手持現金為先。