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﻿美股低開後回穩升113點

2018-09-12 列印
  市場聚焦中美貿易戰，開市前杜指期指曾跌逾100點，開市後跌幅收窄。環球股市普遍受壓，美股低開後回穩，杜瓊斯工業平均指數曾微升18點，見25875點，納指升13點，報7938點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25971點，升113點；納斯達克指數收報7972點，升48點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見67.16港元，較香港收市價升1.13港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見314.06港元，較香港收市價升6.06港元。

  美匯指數向上，美市早段升0.09%，見95.233。一籃子貨幣美市早段個別走，日圓曾見111.55兌一美元，(每百日圓兌7.03港元)，跌0.38%。歐羅向上，升0.02%，曾見1.1596美元(歐羅兌9.1港元)。英鎊穩守1.3關口，跌0.13%，曾見1.3009美元(英鎊兌10.21港元)。
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