海底撈今起招股 1.8萬入場史上最貴

海底撈（6862）今天起至下周一（17日）招股，共發售約4.2億股股份，9%作香港公開發售。每股招股價介乎14.8至17.8元，每手1000股，入場費17979.37元（見表），史上最貴。散戶認購新股的門檻史上最貴，海底撈首席戰略官周兆呈認為，此次發行價格合理，歡迎所有投資者，包括散戶和機構投資者參與認購，期望給予投資者良好的投資回報。



近期港股波動下行，影響新股市場氣氛。惟周兆呈認為，市場波動是常態，選擇在此時上市，是因為公司對於估值、運營的穩定性、資本市場的反應有充份的信心。



作為主打火鍋品類的中式餐飲品牌，海底撈在市場面臨不少競爭者。不過，該公司創始人、董事局主席兼首席執行官張勇認為，市場足夠大，還未需擔憂市場飽和的問題。對於同行出現食品安全危機，張勇表示，海底撈將會通過新技術的應用，將由於管理疏忽而導致的風險降到最低，爭取確保每一樣食品的安全性。根據招股書，海底撈此次集資所得款的20%，將用於開發與實施新技術，包括與食品安全有關的、例如智能廚房技術，以及與提升客戶體驗有關的、例如沉浸式就餐技術及定制化口味技術等。



兩港店翻枱率2.9次



周兆呈補充說，該公司將於年底打造一個智慧餐廳，在後廚的處理、食材的加工方面實現更多的人工智能和自動化技術，提高食品安全管理的水平；至於由於自動化操作而減省的人力資源，將轉移至為顧客提供豐富服務上。



海底撈於去年和今年先後在油麻地及銅鑼灣開設分店，首席運營官楊利娟指出，首家分店翻枱率從開業初期的3次以上，穩步增長至現時的約5次，而銅鑼灣店開張約一個月，翻枱率也從上月的2次增長至2.9次。



