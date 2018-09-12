  • 2018年9月12日 星期三
  • 27º
  • 79%
熱門： 百里嘉山竹高鐵陳展鵬馬雲

日報新聞 > 財經

美股風險指標見50年高

2018-09-12 列印
　　港股由年初高位比較，至今已累跌逾20%，技術上已經跌入熊市。不過，雖然美股目前處於強勁水平，但根據高盛一個反映美股「合理預警未來熊市風險」的指標來看，該指標已升至將近50年來的最高水平。

　　「合理預警未來熊市風險」指標是基於股市估值、經濟增長動力、失業率、通脹、債券孳息曲線等數據指標製成的高盛牛熊指數（Bull/Bear Index），高盛稱目前該指標觸及的水平為1969年以來首見。此外，除了指數已升至將近50年來的最高水平之外，高盛分析員提及，在美股不斷刷新史上最長牛市紀錄之際，美國股市將進入一個長期相對低回報的狀態，投資者需要為未來幾年的低回報做好心理準備。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd