  • 2018年9月12日 星期三
  • 27º
  • 79%
熱門： 百里嘉山竹高鐵陳展鵬馬雲

日報新聞 > 財經

中辰證券宣佈暫停股票買賣

2018-09-12 列印
　　恒指日前技術上已經跌入熊市，投資者風聲鶴唳、草木皆兵，適逢昨日有小型證券行自願暫停營業，惹來市場恐懼。中辰證券周一晚上向客戶發訊息，表示暫停股票買賣服務，包括港股和深、滬港通買賣服務，直到另行通知。港交所亦接獲中辰證券的相關通知，港交所則不評論個別事件。

　　本報曾致電中辰證券位於灣仔的辦公室，惟電話沒有人聽。根據中辰證券發給客戶的通知顯示，公司仍可經其他證券行為客戶賣出股票，但不能買入股票，客戶亦可提取實物股票或將股票轉出至其他證券戶口。據傳，今次事件與內部股東關係有關，而不是資金周轉問題。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd