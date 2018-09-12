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安踏擬427億購芬蘭體育用品商

2018-09-12 列印
　　繼2009年收購意大利品牌FILA中港澳業務後，內地體育用品龍頭安踏體育（2020）有意再收購海外運動品牌，芬蘭體育用品商Amer Sports Oyj透過公告證實安踏有意收購該公司。Amer Sports披露，根據安踏提出的無約束力初步意向書，擬以現金代價每股40歐羅，收購該公司全部股權，涉資達47億歐羅（約427億港元）。

　　Amer Sports旗下品牌包括網球拍Wilson、登山鞋Salomon、高端戶外品牌Arc'teryx及滑雪設備品牌Atomic等，該公司表示，目前尚未與安踏進行任何談判，同時未就該要約作出任何決定，若終止談判或達成協議，將適時對外公佈。

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