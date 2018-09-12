  • 2018年9月12日 星期三
  • 27º
  • 79%
熱門： 百里嘉山竹高鐵陳展鵬馬雲

日報新聞 > 財經

中國誠通擬2.26億售翠島溫泉酒店

2018-09-12 列印
　　中國誠通發展集團（217）昨日公佈，擬以掛牌出讓方式，出售翠島溫泉酒店的權益及債務。公示期於昨日開始，10月12日結束，最低代價為2.26億元人民幣（相當於約港元2.60億元）。

　　翠島溫泉酒店所持有的主要資產，包括位於中國海口市寰島花園的物業，以及與之對應的土地，涉及面積分別為2.8萬平方米及4.4萬平方米。公告指，該公司正進行戰略性轉型，故有意出售原用作於經營溫泉酒店或養老業務的翠島。董事會認為，透過掛牌出讓出售翠島權益及應收債務的方式，對公司有利，因為可以於公開市場取得最高價格，取得資金將用以支持公司其他主要業務發展。 中國誠通昨日收市跌3.7%，報0.26元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd