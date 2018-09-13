﻿美財長傳邀中國作貿易談判 恒指ADR反彈290點

港股昨晚在美國造好，滙控（005）美國預託證券價格曾見67.42港元，較香港收市價升0.77港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見313.79港元，較香港收市價升5.39港元；港股ADR折合恒指報26636點，升290點。
美國總統特朗普步步進迫，對華貿易政策採取非常強硬立場，中港股市繼續尋底，恒指昨日內再創14個月新低位26219點，全日跌77點，收報26345點，六日累瀉1628點。內地藥品有減價風險，醫藥股沽壓大，藍籌新貴中生製藥（1177）急插逾14%，石藥（1093）亦挫近10%，是跌幅最大首兩隻恒指成份股。
港股跌足六日無運行，貿易戰繼續困擾大市，加上A股下跌，恒指反覆尋底，一度低見26219點，收報26345點，跌77點，六日累跌1628點；國指收報10238點，挫94點，成交金額948.4億元。
中生石藥齊挫逾一成
國務院總理李克強周二考察市場監管總局，指示食品藥品涉及人民安全範疇，必須更嚴格監管，除常規監管外，亦要利用新技術等因素，實行更嚴格全程監管，加強企業責任，對人民生命健康負責，亦是企業健康發展長久之道。
醫藥股跑輸大市，剛在周一（10日）晉身藍籌的中生製藥急瀉14.38%，收報7.5元；石藥亦挫9.73%，收報16.7元。
大行摩根士丹利發表報告指，因人民幣貶值、房產交易量、貨幣供應量和GDP等宏觀因素，均呈現下行趨勢，可能導致濠賭股於2018年至2019年盈利預測向下修正。
大摩報告表示，近期濠賭股疲軟原因，是博彩毛收入下降和一些中小型博彩中介的負面評論。
「摩笛」唱淡 濠賭股續插
濠賭股續挫，美高梅（2282）收挫6.84%，報11.16元；永利澳門（1128）挫6.35%，收報17.12元；銀娛（027）收挫4.99%，報45.7元；澳博（880）挫2.87%，收報6.77元；金沙（1928）跌2.01%，報31.7元。