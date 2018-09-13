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﻿杜指造好升27點

2018-09-13 列印
　　市場關注中美貿易戰進展，美國聯儲局明日凌晨公佈新一期褐皮書，加上蘋果將於本港時間周四凌晨召開新品發佈會，美股昨日開市個別發展，標指向上，納指跌33點，報7939點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26004點，升27點；納斯達克指數收報7951點，跌18點。

　　美國公佈八月生產者物價指數（PPI），按年上升2.8%，低於預期增長3.2%；按月下降0.1%，為一年半來首次下跌。

  另外，英國央行行長卡尼接受《英國廣播公司》有關全球金融危機十周年的採訪時警告，儘管金融體系大部分問題已修正，可是重大危機仍然存在，不應掉以輕心。他指出英國金融服務業的四大風險，其中包括家庭債務債台高築、英國無協議「脫歐」的潛在後果、銀行體系遭網絡攻擊，和中國經濟的穩定性問題。



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