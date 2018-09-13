內地新增貸款放緩 八月1.28萬億遜預期

分析師認為，在7、8月人行持續加強信貨投放，但在生產和需求轉弱的環境下，內地信貸增長力度明顯轉弱。社會融資規模回升，主要由於影子銀行收縮速度放緩，認為內地經濟仍面臨下行風險。
人行公佈，8月人民幣新增貸款1.28萬億元，少於預期的增加1.3萬億元，亦較7月的1.45萬億元減少1700億元。新增貸款中，住戶部門貸款增加6635億元，其中短期貸款增加2165億元，中長期貸款增加4470億元；非金融企業及機關團體貸款增加4830億元。
人行重啟逆回購 單日放水600億
截至8月底止，M2餘額178.87萬億元，增速8.2%，較7月增速8.5%，低0.3個百分點，市場原本預期增速按月持平，8月M2增速與去年同期比較，亦低0.4個百分點。期內，社會融資規模增量1.52萬億元，較7月增量1.04萬億元回升。截至8月底社會融資規模存量188.8萬億元，按年增長10.1%。
8月信貨數據增長偏低，人行昨日相隔半個月來再重啟逆回購操作，單日淨投放600億元。人行放水，緩和市場資金緊張，離岸人民幣（CNH）拆息回落，隔夜拆息跌逾1厘至2.967厘，其餘年期拆息亦回落。
渣打亞洲外匯策略師張敬勤表示，由於人行此前持續在市場收回資金，但臨近9月結季資金需求增加，相信人行因此重啟逆回購向市場放水，紓緩流動性。不過，他認為只是短期操作，人行未必會再大規模放水。
人民幣匯價昨日走軟，在岸人民幣（CNY）下午收市報6.8546，較上日跌58點子，為逾半個月低位。CNH昨日早段曾迫近6.89水平，低見6.8892較上日跌140點子，其後回穩。截至晚上9時，報6.8733，較上日升22點子。