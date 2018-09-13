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美團截飛凍資26億

2018-09-13 列印
　　美團點評（3690）昨日截止公開招股，市場消息指，該股共獲1.7萬份認購申請，凍結資金約26億元，相當於超額認購約0.5倍，預料可一人一手。外電引述消息人士表示，美團點評將於招股價範圍60至72元的中上水平定價。

　　市場消息續指，估計不少投資者都是小注認購美團，雖然未獲頭錘飛，但B組仍有大飛。過往公開超購不足一倍，或錄輕微超購的新股，大多能做到一人一手，這次美團亦很大機會一人一手。

　　MSCI發聲明指，由於美團點評屬同股不同權的股權結構，因此不符合納入MSCI基準指數的條件。

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