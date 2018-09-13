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眾安科技料2019年收支平衡

2018-09-13 列印
　　眾安在線（6060）旗下眾安科技CEO陳瑋表示，按旗下五大業務線來看，金融科技產品今年新增客戶100家，預期將在2019年相關業務會達致收支平衡。保險科技產品及數據智能產品業務規模增長強勁，也將最快達致盈虧平衡。

　　今年上半年，眾安保險錄得淨虧損6.67億元（人民幣，下同），按年擴大1.3倍，業務何時可達致業務收支平衡，成為自上市以來一直都繞不過去的問題。陳瑋指出，科技公司在前期的投入巨大，為拓展產品需求，為形成市場壁壘，也需要持續投入。因此科技公司在起步階段，都會經歷虧損期。從眾安五大業務線來看，金融、保險科技，以及數據智能產品，三大業務的盈利能力最佳，也會最快達致收支平衡。

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