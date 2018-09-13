﻿貿戰衝擊新興市場 拉加德：或波及全球

國際貨幣基金組識（IMF）總裁拉加德警告，中美貿易戰可能會為已經陷入困境的新興市場帶來衝擊，使目前席捲阿根廷和土耳其的危機，可能波及整個新興市場體系。拉加德向《金融時報》指出，目前有個別國家採取措施，遏制資金外流，除卻有關國家，尚未見到危機擴展至其他國家。但她警告情況可能迅速出現變化，又指貿易威脅已產生不確定性，影響投資者信心。



在談及阿根廷最新情況時，拉加德指出，目前正考慮由該國提出有關500億美元援助貸款新安排建議，又指正為阿根廷面對的問題，向市場參與者發出明確信息，相信有助提升市場人士信心。



邱騰華：港第四季受影響



香港商務及經濟發展局局長邱騰華向路透社指出，若美國對中國加徵新一輪關稅，香港總出口大約7%貨值會受影響。他又指，貿易戰是中美之間「最巨大的貿易颱風」，香港作為全球最開放自由經濟體，同時依賴貿易，是全球第七大商品貿易出口市場。由於香港開放而且自由的經濟體系，貿易戰下香港十分脆弱，會首當其衝受影響。他表示，相信今年第四季和明年初定單和出口會下滑，但今年本地生產總值增長3至4%預測相信仍可實現。



美國外交關係協會高級研究員Edward Alden，在一論壇上談及他對中美貿易戰看法，Alden認為，特朗普將不斷加碼，通過各種方式打壓中國經濟。中國在G20峰會後，國際地位明顯提升，亦難言輕易妥協。他指，隨着貿易戰發展愈演愈烈，中美雙方急需一個有潛力的平衡（potential balance），因為從長遠看，貿易衝突只能是一個雙輸局面。



他指，美國特朗普政府現時向全世界加徵鋁和鋼關稅，徵稅對象除中國外，其中不乏其最親密的合作盟友，例如歐盟及其他主要貿易國家。他認為，美方這樣的行為，是在挑戰建立逾75年的全球貿易系統底線。而這個系統，此前恰恰是由美國主導。