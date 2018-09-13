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﻿周大福上兩月銷售雙位增長

2018-09-13 列印
　　上半年本港奢侈品零售表現強勁，周大福（1929）董事總經理黃紹昨表示，7至8月份的銷售表現延續升勢，仍錄得雙位數增長，雖然近期股市及樓市均向下行，未見對銷售有太大影響，加上嫁妝需求仍強，維持全年同店銷售正增長的預測。展望十一國慶黃金周，他相信隨著高鐵開通將帶動銷情。

　　另一方面，周大福與鑽石鑑定機構美國寶石研究院（GIA）合作，使用區塊鏈技術向消費者提供數碼鑽石鑑定證書，周大福T MARK鑽石的GIA證書將直接寫入雙方共用的區塊鏈系統，並透過T MARK程式傳送予顧客，記錄安全及不可篡改，可減省處理、儲存及管理實體證書的文書工作。
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