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﻿李嘉誠增持長實涉資6億元

2018-09-13 列印
　　本地首富李嘉誠頻頻增持旗下長實（1113）股份。根據港交所權益披露資料顯示，李嘉誠於本月6日、7日、10日及11日，連續4個交易日，以每股平均作價56.1772元至55.6436元，合共增持長實1084.4萬股，涉及資金6.05億元。完成增持後，李嘉誠於長實持股量由32.16%升至32.35%。長實昨日收報55.65元，升0.3%。據悉，今次增持是由李嘉誠及長實主席李澤鉅各持五成權益的公司入市，與李嘉誠基金會無關。

　　事實上，李嘉誠在今年6月曾經增持長實股份，於6月14日、15日及19日連續3日，分別以每股平均價65.6315元、65.5489元及64.98元，合共購入890.65萬股長實，合共涉資近5.84億元。
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