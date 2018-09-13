﻿內地零售銀行轉型 東亞拓展消費信貸

東亞銀行（023）推進內地零售銀行業務轉型，拓展消費信貸業務，執行董事兼副行政總裁李民斌看好內地消費信貸市場的潛力，東亞中國正與不同的互聯網平台合作拓展這項業務，冀合作模式可帶動今年全年承做的消費信貸額，達30億至50億元人民幣的目標。



東亞銀行總經理兼中國業務總部主管葉志衡表示，東亞中國零售銀行業務轉型漸見成效，截至今年8月底，零售銀行的客戶人數較去年底增加一倍，其中一大動力來自與攜程的信用卡合作；零售銀行貸款的佔比則增至逾20%。



冀內地貸款佔30%



李民斌指，東亞中國零售銀行業務轉型，旨在讓企業及零售業務平衝發展，目標於2020年底零售銀行貸款佔比提升至30%，預計到2020至2021年零售銀行可帶來顯著的盈利貢獻。



李民斌稱，內地零售業務轉型的前期投資大，也是導致上半年內地業務的成本對收入比率高達65.5%的主要原因，但日後便能體現很大得益，「因為零售貸款息差比企業貸款高好多」，如信用卡貸款息率高達12厘，汽車貸款息率達8、9厘，優質企業的貸款息率僅5厘，質素較差的企業貸款息率亦不過是6、7厘，而且零售客戶較企業客戶的忠誠度更強。



消費信貸滲透低回報快



李民斌認指內地消費信貸市場極具潛力，因消費增長迅速，亦推動內地經濟增長，消費信貸的滲透率較其他國家為低，消費信貸的回報期很快。東亞與互聯網平台合作的模式來發展消費信貸業務，合作夥伴包括有攜程及微眾銀行，與微眾去年底開始試驗計劃，今年帶來不俗的貸款增長。東亞中國又剛與另兩個規模比較大的互聯網平台展開合作。合作計劃「今年為起步的一年，目標在今年底（透過這類合作）帶來30至50億人民幣（的消費信貸生意）」。