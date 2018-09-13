﻿中環IFC外望——三大行一姐齊現身 傳授細路理財秘訣

一名在日本開民宿的中國老闆周一發文稱，三名中國女遊客日前透過Airbnb入住他家民宿，離開時卻遺下大量垃圾及用過的衞生巾，房間充滿惡臭異味，指根本就是搞破壞。事後，民宿老闆通過Airbnb平台，向三人索賠清潔費。 民宿老闆都是中國人，他將相片放上微博。相中可見，房間及廁所的地板上都堆了紙巾、用過的廁紙沒沖馬桶、廁紙丟在地上，還有用過的衞生巾、馬桶蓋上還放了一張摺椅，以及飯廳的櫃上滿是東西及剩下的餐盤垃圾散落一地。 老闆索清潔費 老闆說，他在日本開民宿已一年半，客人留下垃圾很正常，但從來沒有遇到過這麼過份的客人。他事後透過Airbnb與這三名女子聯絡，要賠償六千六百六十六日...

2018-09-13