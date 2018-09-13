﻿中環IFC外望——三大行一姐齊現身 傳授細路理財秘訣

滙豐香港「一姐」施穎茵（圖右二）話，自細同婆婆住，會幫婆婆手出去買嘢，所以細細個已經學識做「格價專家」，知道要將慳到嘅錢儲起。佢補充話，11歲或以上嘅細路，普遍已經可以喺銀行開戶口，大部份銀行都冇設特殊要求，可以幫小朋友建立儲蓄觀念。
「濕平」對於唔少女士嚟講係興趣，更加係減壓方法，中銀香港（2388）副總裁龔楊恩慈（圖右）話自己都唔例外，偶然都會買嘢減壓。但為咗避免過度購物，佢成日執屋，過程中會發現自己其實買咗好多嘢，從而避免重複消費及減少浪費。
渣打香港「一姐」禤惠儀（圖左）都建議，大家喺買嘢前「停一停，諗一諗」，分清楚係「需要」抑或「想要」。
港私人財富管理五年內料倍增
私人財富管理公會與畢馬威中國共同發佈「2018年香港私人財富管理報告」。報告指出，私人財富管理行業的管理資產總值（AuM），於未來五年有機會增加一倍，內地需求尤其強勁，目前香港管理資產總值中，有34%來自內地，料至2023年比例增至49%。
該報告顯示，有58%受訪機構預計，在未來五年，香港管理資產總值每年有10%至20%增長，以此推算五年後資產規模將增加一倍。據香港證監會數據，2017年行業管理資產總值達一萬億美元（約7.85萬億港元），即未來五年規模有機會達兩萬億美元（約15.7萬億港元）。
報告指出，推動行業增長為首的三大動力，分別是內地需求、家族辦公室及新一代客戶；有八成受訪機構同意內地是推動增長主要動力來源，而股票市場交易互聯互通機制為香港重要優勢。
高瞻