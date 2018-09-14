15年來最多 遠超市場預期 土央行大幅加息 里拉急彈

土耳其貨幣里拉近月備受下跌壓力，今年以來已大幅貶值逾40%。里拉在昨日央行議息結果前，曾下挫逾3%，之後逆轉跌勢抽升逾5%，美市早段升幅收窄，升2.77%，報每美元兌6.169里拉。
土耳其央行表示，將繼續維持收緊貨幣政策的立場，直至通脹預期有所改善。如有需要，將進一步收緊貨幣政策。
里拉觸底反彈 重回6.1關
土耳其里拉逆轉跌勢，重回6.1關口，更帶動整個新興市場貨幣急升月內最多，其中南非蘭特於美市早段升逾2%，俄羅斯盧布和智利披索亦升逾1%。
埃爾多安傾向利用行政干預阻止里拉跌勢，昨日更頒佈一項新法令，宣佈物業買賣及租賃必須以土耳其里拉結算，禁止以外幣進行交易，以捍衛匯價。根據政府公告，此法令範圍涵蓋購買和出售任何類型的財產、房地產、運輸、金融租賃、租賃、服務和產品。
無懼總統施壓
此外，該國政府要求現正進行的外幣房產銷售和租賃協議，必須於30天內轉換為里拉。
由於外國投資者及本國國民對里拉都乏信心，故在土耳其以外幣作物業交易十分常見，當地許多大型政府工程合約，包括機場、大橋和道路工程都是以美元或歐羅結算。今次土耳其政府阻止要用里拉作為交易媒介，勢必進一步打擊外資信心，亦因外間對持有里拉無信心，料影響正常交易進行。
歐央行料年底結束買債
歐洲和英國央行昨日議息，歐央行一如預期決定維持三大利率和購債規模不變，符合市場預期，並預計至少會維持當前利率水平到明年夏天，每月300億歐羅的資產購買規模將持續至本月底，並預期將在12月結束資產購買計劃。
另外，英國央行亦公佈議息結果，維持息率在0.75%不變，同時維持資產購買規模在4350億英鎊不變，均符合市場預期。