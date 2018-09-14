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加息降溫 杜指升147點

2018-09-14 列印
　　美國通脹有放緩跡象，降低市場對聯儲局明年提速加息的憧憬，加上蘋果公司股價回彈，美股昨日高開，杜瓊斯工業平均指數曾升逾148點，見26147點。標指納指齊齊向上，納指升57點，報8011點。

  今晨四時杜瓊斯工業平均指數收報26145點，升147點；納斯達克指數收報8001點，升59點。

        港股在美國的預託證券方面，滙控（005）美國預託證券價格曾見68.41港元，較香港收市價升0.86港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見330.18港元，較香港收市價升6.38港元。

蘋果股價回彈

　美國公佈八月消費物價指數遜市場預期，升0.2%，按年升2.7%，主要因為汽油及租金升幅，被醫療及衣服開支減少所抵銷。美國上周首次申領失業救濟金人數減少1000人，報20.4萬人。

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