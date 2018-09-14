中方獲美重啟貿戰談判 在岸人幣急彈見6.83

在岸人民幣昨日下午收市升193點子，報6.8487；離岸人民幣曾見6.8317，但升幅逐步收窄，並曾倒跌172點子，截至晚上8時半，回穩升29點子，報6.8327。分析認為，市場將觀望中美談判是否有實際成果，料人民幣將於6.8至6.9區間上落。
港元隔夜拆息急升至1.83厘
另外，受新股凍結資金影響，港元隔夜拆息昨日急抽升至1.83厘，較上日飆升約0.9厘，是逾兩個月高位，一個月拆息亦微升至1.67厘，與同期美息的息差收窄至0.47厘，港匯昨曾轉強至見7.8476。
華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，隔夜拆息抽升，主要由於美團（3690）招股凍結資金約26億元，加上海底撈（6862）緊接招股令銀根緊張。不過她表示，由於海底撈集資規模較細，料拆息未必再大幅上升。她預期，當下周資金回流市場後，港息將回軟，未等到美國本月底議息，港匯已隨時有機會觸及7.85弱方兌換保證水平。
另外，中國商務部公佈，8月實際使用外資金額（FDI）為637.2億元人民幣，按年增長1.9%；折合104.3億美元，按年增長11.4%。今年首8月，FDI為5604.3億元人民幣，按年增長2.3%；折合865億美元，按年增長6.1%。商務部表示，首8月對外投資合作總體平穩，穩中向好。