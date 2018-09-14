  • 2018年9月14日 星期五
  • 29º
  • 76%
熱門： 山竹百里嘉高鐵秦嵐馬雲

日報新聞 > 財經

山東黃金礦業今起招股

2018-09-14 列印
　　黃金生產商山東黃金礦業（1787） 今天起至下周四（20日）招股，發行3.28億股，招股價介乎14.7元至18.38元，每手250股，入場費4641.31元。該公司董事長李國紅對未來一年的黃金價格相對樂觀。

　　他續解釋，美國已進入加息周期的後半程，料明年下半年將開始減息，以美元貶值來刺激出口，對金價將是強有力的支持；另外，全球經濟復甦，帶動通脹及大宗商品價格，資金將轉向避險工具，對黃金需求將加大；再加上中東等石油區域的地緣政治問題，將重構世界格局，環球風險的增長亦利好金價。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd