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小米推最大改組　重整部門培訓人才

2018-09-14 列印
　　小米集團（1810）董事長雷軍昨日向員工發內部郵件，公佈調整組織架構及最新人事任命，架構重整包括兩大範疇，一是成立集團組織部負責中高管理層的聘用、升遷、培訓和考核激勵等，及集團參謀部，協助CEO制定集團的發展戰略，並督導各業務部門的戰略執行。第二項變動是將四個業務部，包括電視部、生態鏈部、MIUI部及互娛部，重組成十個新的業務部。

　　新設的集團組織部由聯合創始人、高級副總裁劉德擔任該部部長；集團參謀部則由聯合創始人、高級副總裁王川任參謀長。另外，聯合創始人、高級副總裁洪鋒擔任小米金融董事長兼CEO，專注小米金融業務的發展。

　　雷軍表示，今次改組目的是提升組織效率及活力，強化人才梯隊建設，發掘更多年輕人才並給予更多晉升機會。

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