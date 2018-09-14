新設的集團組織部由聯合創始人、高級副總裁劉德擔任該部部長；集團參謀部則由聯合創始人、高級副總裁王川任參謀長。另外，聯合創始人、高級副總裁洪鋒擔任小米金融董事長兼CEO，專注小米金融業務的發展。
雷軍表示，今次改組目的是提升組織效率及活力，強化人才梯隊建設，發掘更多年輕人才並給予更多晉升機會。
爆出「影子學生」及聘用有刑事案底者任職員的屯門興德學校，前校長陳章萍昨天被警方重案組探員在屯門拘捕，被控一項「行使虛假文書」罪，下周四在屯門裁判法院提堂。 消息稱，案件涉及校方前年聘請一名有刑事紀錄的...
2018-09-14
中國電商巨擘京東集團CEO劉強東，上月底在美國捲入性侵案件，日前有指是案件女主角的年輕女生照在網路上瘋傳。不過，該名黎姓女子駁斥稱，「我沒有出過國，更沒有去過美國，連護照都沒有」。 根據內地媒體報道，繼之前有傳案件女主角是一名二十五歲、姓蔣女子後，日前又有指是女主角的年輕女子相片被廣傳。該名黎姓女生對媒體表示，不知道為何自己的相片被廣傳捲入案件，她就讀四川一間大學三年級，主修新聞，網上轉載的照片，是先前與閨密出遊時拍的。她說：「目前能取得我照片的途徑只有微博」，並稱「我沒有出過國，更沒有去過美國，連護照都沒有，還是我媽媽告訴我。」才發現有如此大的誤會。 黎姓女子無奈地說，「...
2018-09-14
美國網球公開賽曲終人散，但女單決賽充滿戲劇性，為賽事留下餘韻。日本球手大坂直美力壓網后「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）奪大滿貫冠軍，「大坂直美時代」正式揭開序幕。雖然「細威」與球...
2018-09-14
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山錦豐苑E座低層15室，面積436方呎，兩房間隔，望園景，以398萬元（居二市場價）沽出，呎價9128元，屬市價...
2018-09-14
為了捍衛貨幣里拉，土耳其央行昨日將一周回購利率大幅上調，由17.75厘加至24厘，遠遠高於市場預期增加至21厘。這次加息幅度是土耳其總統埃爾多安上任15年以來最多。昨日宣佈議息前，埃爾多安曾抨擊土耳其...
2018-09-14
歐聯分組賽下周中揭開戰幔，巴黎聖日耳門將於下周二C組作客硬撼利物浦。為免球員受傷，該隊今晚法甲主場對聖伊天勢留力，加上主將基利安麥巴比停賽，故兵力和往績都佔優仍難望大勝，讓球主客和讓兩球不妨冷敲三點九倍「和」。（Now639台周六凌晨2:45直播） 聖日耳門身處歐聯死亡C組，對手除利物浦外，還有拿玻里和貝爾格萊德紅星，每一分都影響出線機會。因此，他們今晚法甲對聖伊天很可能不求大捷只求穩袋三分，在確保勝利後讓陣中主力休息，之前四輪每戰最少入三球的情況難再出現。 法甲連續三輪有士哥入四球的射手麥巴比，上輪作客尼姆被沙雲尼亞侵犯後報復性推跌對方被逐離場，被判罰聯賽停賽三場...
2018-09-14
西營盤高街的人氣台式小店「請坐」，早前因經營紛爭遽然停業，但皇天不負有心人，兩位台灣媽媽Tracy和Grace最近重新出發，在中環重開小店，改名「吃什麼」，繼續為港人炮製親切的寶島家鄉菜。 文：陳芍瑩...
2018-09-14
28歲嘅「無線咪神」陳婉衡（Alycia）有副36E、23、34靚Body，經常喺社交網站狂貼火辣身材照，4吋「事業線」、長腿及心形美臀靚圖無限量任睇。下星期，咪神又會跳出香港，孖17年落選港姐胡美貽...
2018-09-14
每年中秋節過後，大量月餅被棄置，非常浪費。近年有志願團體呼籲市民捐贈月餅，送給基層家庭，各界響應，取得一定成績，但仍要加把勁，合力提高分享月餅的社會意識，真正做到普天同賀人月團圓。 環保團體綠色力量由二○○四年起，每年調查全港家庭丟棄月餅的數量，昨天發表去年調查結果，受訪者家庭平均食用七個月餅，並丟棄三分一個，推算全港去年共丟棄九十七萬個月餅，是這項調查十四年以來首次跌破一百萬個的大關，屬可喜現象，但一百萬個月餅送到堆填區，仍然是太浪費。 社會上不少有心人，不想食材被糟蹋，其中聖雅各福群會多年來呼籲市民把月餅捐出，獲得愈來愈多公司和團體支持，好像今年灣仔會展管理公司首次響應...
2018-09-14
超強颱風「山竹」逐漸移近香港，天文台預測按照其現時途徑，香港的周日天氣將十分惡劣，會有頻密的狂風大雨，當日的沙田日賽會否受到影響，甚至須要取消，雖在現階段是言之尚早。惟按照馬會做法，他們會一直與天文台維持緊密聯繫，然後在適當時間作出決定，估計可能要待至周日早上才有定案。 雖然周日賽事是否可如期進行，暫要在稍後方知。但據悉馬會已計畫好，一旦周日賽事取消，將安排在十二月二十九日補賽。至於下周三並沒夜馬舉行，按理可立即補賽，而馬會亦確曾考慮下周一早上接受補賽報名，然後在下午排位，但補賽日子始終要向政府申請，審批需時，所以終擱置計畫。 馬場浮世繪
2018-09-14