新地全年賺500億 每股派3.45元增15%

售樓盈利入帳大豐收，帶動新鴻基地產（016）截至今年6月底止年度股東盈利上升19.6%，至499.5億元，基礎盈利則升17%，至304億元。每股盈利17.2元，末期息較前一年度增加15%，每股派3.45元。新鴻基地產主席郭炳聯表示，公司會隨著盈利上升，而相應增加派息，他很高興今年可以增加派息。



副董事總經理雷霆表示，今年7月至今已售住宅金額達270億元，佔目標6成，本港銷售目標有信心至明年6月底止年度可達425億元，內地銷售目標則是45億元。按盈利貢獻劃分，租務比重佔最大，達稅前經常盈利的48%。今年6月底年度售樓盈利大增36%，至162.6億元，期內租務盈利升8.8%，至186.47億元。在港售樓利潤達到139億元，升40%，內地售樓盈利亦有23億元，升19%。租務盈利之中，145.5億元為本港租務貢獻，租金上升是由於續租租金上升，以及新收租物業的收入。新地昨收報114.7元，升1.5%。



郭炳聯表示，今年將推售住宅包括YOHO Napoli、屯門御半山第二期、九龍城北帝街項目，以及沙田商業項目；海璇及巴丙頓山也會繼續銷售。他指政府要求發展商早些售樓，公司貨如輪轉，也回應政府要求。



十足貸款計劃助買家換樓



雷霆指出，美國聯儲局加息態度不明，但相信美國加息步伐不快，幅度不大，銀行亦正爭取更多按揭，故相信利率走勢也有利置業。二手市場受辣招影響成交縮減，但一手盤因為需求非常強勁，因市民很想置業，而且用家主導，以首置及換樓為主。不過，去年一手盤銷售破紀錄，相信今年樓市成交不及去年，展望樓市仍暢旺，未來兩年發展都會健康穩定。雷霆表示，新地推盤一向是只要有售樓紙就可推售，而「十足十貸款計劃」則是幫助已完成供款的買家換樓，通常業主在購入一手盤之後，可以在一年內出售舊樓而還款。







