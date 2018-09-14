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中新遭沽空機構追擊

2018-09-14 列印
　　近日再有上市公司遭沽空機構追擊，提供融資服務的中新控股（8207），昨日遭沽空機構Bonitas Research狙擊，Bonita質疑該公司被非執行董事及最大股東張振新進行虛假交易。

　　但中新控股昨日即時發出通告澄清有關指責，於通告中強烈反駁Bonitas報告的內容，指其報告所指實屬毫無根據，當中有多項失實陳述等，中新昨日股價最多曾挫9.5%，惟午後發出澄清通告之後股價反彈，收報0.45元，全日下挫7.1%。Bonitas Research指出，該公司利用與出售資產相關的可疑會計手法催谷去年的盈利，同時又誇大若干業務以獲取融資。Bonitas Research發表的報告又指稱，大股東相關人士利用合夥方式瓜分公司的資產，並透過誇大資產的價值。

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